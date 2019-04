Brexit: Kaum noch Zweifel an Fristverlängerung für Briten UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD VERKAUFT TOUR MAJUNGA IN PARIS FÜR 850 MIO EUR Real-Bieter Redos springt ab, BöZ, S. 7 Metro verfolgt jetzt parallel zum Komplettverkauf einen Plan B: Die Supermarkttochter könnte praktisch umsonst abgegeben werden - aber ohne Immobilien, Deutsche Börse baut Index-Geschäft mit Zukauf aus - Mehr Deals denkbar Energiekontor AG mit positivem Jahresergebnis Jahresfinanzbericht der Godewind Immobilien AG unterstreicht erfolgreichen Start des operativen Geschäfts in 2018 Deutsche Industrie REIT-AG refinanziert elf Objekte mit 42 Mio. EUR mit Bankdarlehen SMT Scharf will stärker in der Untertagelogistik für den Abbau anderer Rohstoffe wie Gold , Platin, Kupfer, Nickel und ...

