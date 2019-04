Die Uniqa Insurance Group AG publiziert heute die Kapitalquoten, den Market Consistent Embedded Value und das Risikoprofil per Jahresende 2018. Demnach lag die ökonomische Kapitalquote, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, mit 31. Dezember 2018 auf Basis des internen Steuerungsansatzes bei 205 Prozent. CFO Kurt Svoboda: "Trotz eines turbulenten Jahresendes an den Finanzmärkten ist unsere Kapitalposition weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das ist auch im internationalen Vergleich ein exzellenter Wert, der uns nachhaltig in unserem Geschäft stärkt."Die vorläufige regulatorische Kapitalquote nach Solvency II per 31. Dezember 2018 beträgt 248 Prozent. Die geprüfte regulatorische Kapitalquote wird im Rahmen des Berichts zur ...

