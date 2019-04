Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt Investitionen in zwei weitere kommunal genehmigte Versorgungszentren ab - Battle Creek und Constantine, Michigan DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Expansion Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt Investitionen in zwei weitere kommunal genehmigte Versorgungszentren ab - Battle Creek und Constantine, Michigan 10.04.2019 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings schließt Investitionen in zwei weitere kommunal genehmigte Versorgungszentren ab - Battle Creek und Constantine, Michigan VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 10. April 2019. Innovative Properties Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Investitionen ("Investitionen") in strategisch gelegene Immobilien abgeschlossen hat, die die kommunale Genehmigung für Versorgungszentren in Battle Creek ("Battle Creek") und Constantine ("Constantine") besitzen. Die beiden Orte liegen im US-Bundesstaat Michigan. Zurzeit zielt das Unternehmen darauf, in den kommenden Wochen drei weitere Akquisitionen von Versorgungszentren abzuschließen, was die Gesamtzahl der Versorgungszentren in Michigan auf sieben erhöhen wird. Nabis bewertet zurzeit 10 bis 15 weitere kommunal genehmigte Standorte in Michigan, was die Gesamtpräsenz des Unternehmens im Cannabissektor der USA beachtlich erhöhen wird. "Durch den Abschluss unserer Investitionen in die Versorgungszentren von Battle Creek und Constantine festigen wir unsere Grundlage in Michigan weiter. Wir sind der Ansicht, dass Nabis mittels weiterer Versorgungszentren am größten für medizinischen Cannabis lizenzierten Markt der USA gut positioniert ist," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Unser strategischer Plan zur aggressiven Expansion in vielen anderen begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten besitzt für unser Team weiterhin oberste Priorität. Der Abschluss dieser zwei Investitionen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Nabis, während wir den Ausbau unserer landesweiten Präsenz erfolgreich fortsetzen." Laut Investitionsabkommen erfolgte die Investition in Form einer Barzahlung bei Abschluss und einer aufgeschobenen Barzahlung. Die Gesamtsumme wurde nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen wird vorbehaltlich der Genehmigung des Board of Directors und der CSE die Vermittlungsprovision in Form von Aktien zahlen. Nach Abschluss der Investition arbeitet das Unternehmen jetzt daran, den Rest seiner früher bekannt gegebenen verbindlichen Absichtserklärung durchzuführen, während es als Teil der US-Cannabisstrategie des Unternehmens seine Präsenz ausbaut. Über Innovative Properties Inc. (tätig als Nabis Holdings) Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Im Auftrag des Board of Directors "Shay Shnet" Shay Shnet CEO und Director Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 10.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 798053 10.04.2019 ISIN CA4576773002 AXC0083 2019-04-10/09:06