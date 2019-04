FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt weitet sich aus, am Mittwoch notiert der DAX-Future im frühen Verlauf wenig verändert. Die wichtigsten Termine des Tages sind am Mittag die EZB-Zinsentscheidung sowie am Abend der Brexit-Sondergipfel. Momentan zeichnet sich nicht ab, dass der DAX-Future einen ernsthaften Versuch unternehmen wird, die 12.000er-Marke anzugehen. Auf der anderen Seite gibt es auf der Unterseite auch eine gute Aufnahmebereitschaft. Von daher wird der Kontrakt im Tagesverlauf in einer Spanne zwischen 11.730 und 12.000 Punkten erwartet.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.35 Uhr um 26 auf 11.896 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.904 und das Tagestief bei 11.866,5 Punkten. Umgesetzt wurden 3.888 Kontrakte.

April 10, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)

