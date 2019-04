Die Braut, die sich nicht traut? Nicht unbedingt. Denn "Commerzbank und Deutsche Bank haben sich heute darauf verständigt, ergebnisoffene Gespräche über einen eventuellen Zusammenschluss aufzunehmen". Dies teilte die Commerzbank am 17. März um 13.04 Uhr per Ad-hoc-Meldung mit. Wie die "Welt am Sonntag" kürzlich berichtete, könnte es aber deutliche Dissonanzen über den Kaufpreis geben. So solle die Deutsche Bank nicht bereit sein, die bei solchen Transaktionen übliche Übernahmeprämie zu zahlen. Zur Erklärung: Die Übernahmeprämie ist der Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs, der üblicherweise bei 20 bis 30 Prozent liegt. Im Umkehrschluss aber bedeutet dies, dass die CoBa-Manager am Verhandlungstisch durchaus eine Übernahmeprämie für ihre Aktionäre herausholen wollen.

Steht die UniCredit bereit?

Ob es zu einer Frankfurter Bankenehe kommt, ist also zum aktuellen Zeitpunkt keineswegs sicher. Auch wenn dies die Politik gerne hätte. Druck übt allerdings die italienische UniCredit aus. Denn die Mailänder Mutter der HypoVereinsbank, die vor rund zwei ...

