Das heimische Öl- und Gasunternehmen OMV hat heute sein Trading Update für das 1. Quartal 2019 veröffentlicht. Der Ölpreis sank leicht mit USD 63,13/bbl im Vergleich zum Wert aus dem Q1/2018 von USD66,82/bbl. Auch der Gaspreis (CEGH) erreichte mit Euro 19,46/MWh einen etwas niedrigeren Wert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres (Euro 20,53/MWh). Die Gesamtproduktion lag bei 474kbo/d, was 8% mehr als im Vorjahr war. Im Gasbereich betrug der Anstieg 7,7% (auf 280kboe/d), und im Ölbereich 9,6% (auf 195kboe/d). Im Upstream konnte sich sowohl der durchschnittlich realisierte Rohölpreis auf USD 60,0/bbl (Vj. USD 58,0/bbl) steigern, als auch der durchschnittlich realisierte Gaspreis auf Euro 13,6 MWh. (Vorjahreswert Euro 12,9/MWH). In Q1/19 verglichen ...

