Der EU-Sondergipfel zum Brexit, die EZB-Sitzung in Frankfurt sowie die Hauptversammlung von Airbus werden Anleger heute beschäftigen.

Ist die Rally schon wieder vorbei? Nachdem die erste Aprilwoche die stärkste für den Dax seit fast zweieinhalb Jahren war, ist der deutsche Leitindex Anfang dieser Woche wieder deutlich unter 12.000 Punkte gerutscht. Am Mittwochmorgen startete er dann leicht höher mit 11.874 Punkten in den Tag. Ob er die Kehrtwende schafft, muss sich aber erst noch zeigen. Für Investoren stehen einige wichtige Termine an.

Zum einen trifft sich die EU zum Brexit-Sondergipfel. Die EU will entscheiden, ob sie Großbritannien einen erneuten kurzfristigen Aufschub für den geplanten Austritt gewährt. Dabei wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs den Briten auf ihrem Sondergipfel mehr Zeit für einen geordneten EU-Austieg geben. Das geht aus einem Entwurf der Abschlusserklärung hervor. Eine Bedingung für den Aufschub sei jedoch, dass Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehme. Sollten die Briten dem nicht zustimmen, werde der Brexit automatisch am 1. Juni vollzogen. Ein ungeordneter Brexit scheint damit vorerst vom Tisch.

Zudem tagt am Nachmittag die Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Die EZB hat die Zinswende im Euro-Raum zwar auf mindestens 2020 verschoben. Den Leitzins werden die Währungshüter daher bei ihrer heutigen Sitzung aller Voraussicht nach unverändert bei null Prozent belassen. Spekuliert wird allerdings, ob die EZB den Strafzins staffelt und damit Geschäftsbanken entlastet. Derzeit müssen Banken 0,4 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. ...

