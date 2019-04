Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Clarida: Prüfen geldpolitische Strategie und Maßnahmen

Die US-Notenbank will bei der Betrachtung der Geldpolitik neue Wege im Umgang mit der niedrigen Inflation, neue Ansätze zur Stimulierung der Wirtschaft und zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit prüfen. "Die Wirtschaft entwickelt sich ständig weiter und bringt neue politische Herausforderungen mit sich", sagte der stellvertretende Chairman der Federal Reserve, Richard Clarida, laut Redetext für eine Veranstaltung in Minneapolis.

EZB schlägt Mersch als Lautenschläger-Nachfolger vor

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Luxemburger Yves Mersch nominiert, die Nachfolge von Sabine Lautenschläger im Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden der Bankenaufsicht SSM anzutreten. Wie die EZB mitteilte, wurde der dafür notwendige Konsultationsprozess eingeleitet. Mersch muss vom Europaparlament und den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden.

Schulze mahnt vor erster Sitzung von "Klimakabinett" gemeinsame Anstrengungen an

Vor der ersten Sitzung des "Klimakabinetts" hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ihre Ministerkollegen zu ernsthaftem Klimaschutz aufgefordert. Schulze sagte der Rheinischen Post, in der Bundesregierung hätten sich "viel zu lange nur die Umweltministerinnen für den Klimaschutz verantwortlich gefühlt". Das ändere sich jetzt endlich.

EU-Sondergipfel entscheidet über erneute Brexit-Verschiebung

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Mittwochabend in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um über eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums zu entscheiden (18.00 Uhr). Grund des Treffens ist die weiter fehlende Zustimmung des britischen Unterhauses zu dem mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen, das einen chaotischen Brexit verhindern soll. Dieser würde ohne Verschiebung am Freitag drohen, nachdem die Brexit-Frist von der EU bereits einmal bis zum 12. April verlängert wurde.

Studie: USA und China würden von ungeregeltem Brexit profitieren

Die USA und China könnten einem Bericht zufolge stark von einem ungeregelten Brexit profitieren. Bei einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen würden dagegen die anderen europäischen Staaten und weitere Handelspartner Londons deutliche Exporteinbußen verzeichnen, heißt es in einer Untersuchung der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (Unctad).

Rom senkt Wachstumserwartungen und erhöht Defizitprognose

Die italienische Regierung hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt und die Defizitprognose erhöht. Die populistische Regierung in Rom rechnet 2019 nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 statt 1,0 Prozent. Die erwartete Neuverschuldung wurde von 2,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 2,4 Prozent angehoben. Die Regierung riskiert damit einen neuen Konflikt mit der EU-Kommission.

Umfrage: Sozialisten in Spanien vor Wahlen Ende April in Führung

Knapp drei Wochen vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Spanien liegen die Sozialisten in den Umfragen klar vorn. Nach den Ergebnissen des Instituts CIS können die Sozialisten mit gut 30 Prozent der Stimmen rechnen. Sie kämen damit auf 132 bis 138 Sitze im 350 Sitze fassenden Parlament in Madrid. Weit dahinter liegt die konservative Volkspartei PP als zweitstärkste Kraft bei lediglich rund 17 Prozent.

Netanjahu hat nach Parlamentswahl gute Aussichten auf fünfte Amtszeit

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach der Parlamentswahl gute Aussichten auf eine fünfte Amtszeit. Seine rechtsgerichtete Likud-Partei erzielte laut Hochrechnungen nach Auszählung fast aller Stimmen zwar ähnlich viele Sitze wie die Liste Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz. Zusammen mit anderen rechten Parteien käme Likud demnach aber auf eine Mehrheit von rund 65 der 120 Knesset-Sitze.

Mehr als 100.000 Migranten im März an US-Grenze zu Mexiko aufgegriffen

Die US-Behörden haben im März an der Grenze zu Mexiko mehr als 100.000 Migranten aufgegriffen - ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vormonaten. Von den knapp 103.500 aufgegriffenen Migranten waren mehr als 57.000 mit Verwandten unterwegs, wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitteilte. In mehr als 9.300 Fällen handelte es sich um unbegleitete Minderjährige.

Erneut Stromausfall in weiten Teilen Venezuelas

In weiten Teilen Venezuelas ist erneut der Strom ausgefallen. Der gravierendste Stromausfall seit mehr als einer Woche begann nach AFP-Informationen am Dienstag um 23.20 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 05.20 Uhr MESZ) und betraf die Hauptstadt Caracas sowie große Gebiete in mindestens 20 der 23 Bundesstaaten. Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Panne von Nutzern dokumentiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Feb +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb PROGNOSE: -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Jan rev +1,2% (vorl: +1,3%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +0,3% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +2,7% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März PROG: +0,1% gg Vm, +2,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise März +0,2% gg Vm, +2,9% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb +1,8% (PROG: +2,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb -0,9% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb -5,5% gg Vj

