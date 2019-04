Die Aktie von Evotec hat einen Höhenflug hinter sich. Selbst die Korrektur Ende vergangenen Jahres hielt den Wert nur kurz auf. Doch irgendwann hat selbst der strammste Gipfelstürmer die Bergspitze erklommen. Zumindest was die Bewertung angeht, sieht Falko Friedrichs von der Deutschen Bank bei Evotec den Gipfel erreicht. Der Analyst hat den Wert daher von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Da er aber an den Aussichten des Biotechnologieunternehmens nicht zweifelt, erhöhte seine Schätzungen und hob und das Kursziel von 22 auf 23 Euro an.

Das Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsunternehmen ist nach Ansicht von Freidrichs hervorragend positioniert, um vom Trend zum Auslagern der Entwicklung von Wirkstoffen, die sich noch in einem frühen Forschungsstadium befinden, zu profitieren. Mit einem Anstieg von gut 40 Prozent allein in diesem Jahr seien die Marktstellung und die guten Zahlen für das vierte Quartal aber schon eingepreist. Das gilt auch für den weiteren Jahresverlauf. Friedrichs hält den Ausblick des Unternehmens für weniger konservativ als ein Jahr zuvor, was das Überraschungspotenzial begrenze. Evotec dürfte seine Ziele zwar erreichen, aber im Vergleich zu den Vorjahren sei der Spielraum geringer.

Langfristig hält der Analyst große Stück auf die Aktie. Die Pipeline von über hundert Wirkstoffen biete hervorragende Perspektiven. Die erste Zulassung könnte bereits in einigen Jahren erfolgen. Auf Sicht von zwölf Monaten hält Friedrichs aber auch hier mögliche positive Nachrichten schon für eingepreist./mf/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 01:00 / GMT

Mit der Einstufung "Hold" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate, die Aktie weder zu kaufen noch zu verkaufen.

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

ISIN DE0005664809

AXC0101 2019-04-10/09:34