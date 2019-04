Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse angesichts der Übernahme von Axioma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen strategischen Sinn in dem Schritt, hält aber die Art und Weise für fragwürdig, wie das Geschäft abgewickelt wird. Er verwies auf den Verlust der alleinigen Kontrolle über das Indexgeschäft, obwohl beim Börsenbetreiber reichlich Finanzmittel vorhanden seien./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 07:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-04-10/09:37

ISIN: DE0005810055