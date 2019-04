Vor der ersten Sitzung des Klimakabinetts Mittwoch hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) alle beteiligten Ressorts zu ernsthaftem Klimaschutz aufgefordert. "Viel zu lange haben sich in der Bundesregierung nur die Umweltministerinnen für den Klimaschutz verantwortlich gefühlt", sagte Schulze der "Rheinischen Post".



Das ändere sich jetzt endlich. "Für erfolgreichen Klimaschutz brauchen wir alle Bereiche: Energie, Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft", so die Ministerin. Schulze verteidigte ihre Pläne für ein Klimaschutzgesetz. "Wir werden viele Antworten und viele Gesetze brauchen, um den Klimawandel zu stoppen", sagte sie und forderte, das Klimaschutzgesetz noch in diesem Jahr zu beschließen.



Ein zweiter wichtiger Lösungsansatz sei ein wirksamer und sozial gerechter CO2-Preis. "Dafür lasse ich gerade ein Modell erarbeiten", kündigte die SPD-Politikerin an. Auch Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) begrüßte den Start des Klimakabinetts. "Die Einsetzung des Klimakabinetts ist richtig und wichtig."



Den Klimawandel positiv zu beeinflussen, sei eine komplexe Angelegenheit. "Die Land- und Forstwirtschaft nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, denn kein anderes Ressort hat solch einen Lösungsschlüssel wie meines: die Böden und den Wald", sagte Klöckner. Sie halte eine Emissionsreduktion in der Landwirtschaft von elf bis 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bis 2030 grundsätzlich für machbar. "Aber wahr ist auch: Die Erzeugung von Nahrungsmitteln wird nicht komplett ohne Emissionen möglich sein", sagte Klöckner.