Die Analysten der Danske Bank erwarten keine großen Nachrichten von der EZB, so dass der EUR/USD in der jüngsten engen Range bleiben sollte. Wichtigste Zitate "Da die Straffung der EZB weit in die Ferne rückt, wird der Markt kurzfristig auf QE- und/oder Zinssenkungssignale der EZB achten, die das Potenzial haben, den EUR/USD kurzfristig auf 1,10 fallen ...

