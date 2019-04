Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Europa reißen die schlechten Nachrichten nicht ab, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Nicht nur hätten gestern die Drohungen von US-Präsident Trump per Twitter einen schlechten Ausblick auf die kommenden Handelsgespräche mit der EU geliefert. Er habe Strafzölle auf europäische Güter im Wert von 11 Milliarden US-Dollar angekündigt, falls die EU ihre Subventionen für Airbus nicht einstelle. Auch habe der IWF seine Wachstumsprognose für Europa für das laufende Jahr reduziert und auf Risiken im internationalen Handel hingewiesen. Darüber hinaus sei, laut einer regelmäßigen EZB-Umfrage, von der Kreditvergabe europäischer Banken kein Impuls für Europas Wirtschaftswachstum zu erwarten. Während die Kreditnachfrage von Unternehmen im ersten Quartal 2019 konstant geblieben sei, hätten die Banken mehr Kreditanfragen abgelehnt als im Vorquartal. Der Grund sei in der Risikovorsorge aufgrund der schwachen Konjunktur zu suchen. Zudem würden die Banken unter den negativen Einlagezinsen der EZB leiden. ...

