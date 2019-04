++ Dow Jones underperformed erneut ++ Beim Brexit-Gipfel wird heute über Fristverlängerung entschieden ++ EU-China-Gipfel mit positivem Ergebnis ++ DE30-Bullen setzen zur Eröffnung positives Zeichen ++ An der Wall Street waren am Dienstag an breiter Front Kursrückgänge zu beobachten. Alle drei großen US-Aktienindizes nehmen Abstand zu ihren vor Kurzem ausgebildeten Jahreshochs, wobei der Leitindex Dow Jones mit einem Verlust von -0,72% erneut underperformed und sich wieder der 26.000 Punkte-Marke annähert. Zu Beginn der Woche sorgte die Drohung von US-Präsident Donald Trump weitere US-Zölle auf europäische Waren im Wert von 11 Mrd. zu erheben für einen Dämpfer, während am Dienstag die neuen Wachstumsprognosen des IWF die Risikobereitschaft negativ beeinflusst haben könnten. Für 2019 gab es eine Abwärtsrevision von 0,2% auf 3,3% - der niedrigste Stand seit der ...

