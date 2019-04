Es fehlen genau noch 486.494,80 Euro damit die sechs Milliarden Euro erreicht sind. Im April sollte es soweit sein.Die Übertragungsnetzbetreiber wiesen für das EEG-Konto für eine April ein Plus von 5.999.513.505,20 Euro aus. Der Überschuss wuchs damit um weitere 303 Millionen Euro an, wie die am Dienstag erfolgte Aktualisierung zeigt. Seit Jahresbeginn sind damit Überschüsse von knapp 1,5 Milliarden Euro auf dem Konto erzielt worden, aus dem die EEG-Vergütung für Photovoltaik- und die anderen Erneuerbaren-Anlagen finanziert werden. Auch für den April ist von einem nochmaligen Anstieg auszugehen, ...

