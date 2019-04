London (ots/PRNewswire) -



- Gewinnauszahlung nach Rückkehr aus den Flitterwochen - Gewinner will Job als Gastronom behalten und sein bodenständiges Leben weiterführen - Traum von Eigenheim und Hund soll verwirklicht werden - Gewinnzahl per Zufallsgenerator bereits vor drei Jahren gewählt



Für viele Paare ist der Start in die Flitterwochen überwältigend schön. Ein Mann aus Niedersachsen hatte doppeltes Glück: Am Tag seiner Abreise erfuhren er und sein Ehemann vom Millionengewinn. Der Gastronom tippte am 23. Februar 2019 auf die Lotterie 6aus49 sowie auf die Zusatzlotterie Spiel77. Mit der Losnummer 1005517 im Spiel77 gewann er 5.877.777 Euro. Nach der Rückkehr aus dem Honeymoon ging es für das Ehepaar zum "Moneymoon" nach Gibraltar. Der Niedersachse hat das Geld bereits auf seinem Konto.



Von seinem Gewinn erfuhr der Gastronom kurz vor dem Abflug in die Flitterwochen. "Wir standen gerade am Gate und wollten in den Flieger einsteigen. Mein Handy klingelte und eine Lottoland-Mitarbeiterin gratulierte mir zum Gewinn. Ich war sprachlos. Ich konnte es nicht glauben", sagt der Niedersachse. Die Großgewinnbetreuerin von Lottoland informierte den Gewinner persönlich über sein Glück und verabredete mit ihm, das Organisatorische samt Identitätsprüfung nach seiner Rückreise zu klären. Bei der Identitätsprüfung werden die im Lottoland-Konto angegeben persönlichen Daten mit den Ausweispapieren im Original abgeglichen bevor das Geld ausgezahlt wird. "Ich habe es sofort meinem Mann erzählt und wir haben die Zahlen nochmals online überprüft. Im Flieger haben wir natürlich als erstes mit Champagner darauf angestoßen. Den ganzen Flug über dachte ich nur: 'Das ist wirklich doppeltes Glück'."



Bodenständige Pläne



Lottoland hat das Ehepaar für einige Tage nach Gibraltar eingeladen. Dort wurden sie von der Großgewinnbeauftragten empfangen, die Gewinner im Umgang mit dem plötzlichen Reichtum berät und unterstützt. Sie erfuhr: Die beiden Glückpilze aus Niedersachsen wollen ihr Leben im Großen und Ganzen nicht ändern. Sie planen, ihre Jobs als Gastronomen zu behalten, weil sie einfach Spaß daran haben. Vom Geld erfüllen sie sich den Traum vom Eigenheim und leisten sich einen Hund und eine Malediven-Reise. Außerdem möchte der Gewinner seine Schwiegereltern unterstützen und ihnen einen kleinen Alterssitz im Ausland schenken. "Wir werden uns die größte Mühe geben, uns nicht zu verändern. Wir bleiben geerdet." Das passt zum Lebensmotto des Gewinners: "Niemals verbiegen und sich selbst treu bleiben."



Drei Jahre lang dieselbe Losnummer



Diese Konsequenz hat der Gewinner auch bei seinen Gewinnzahlen bewiesen. Der Niedersachse ist seit 2016 Lottoland-Kunde und spielt im Abo. Seither tippt er jede Woche dieselben Zahlen beim Lotto 6aus49 sowie beim Spiel77. Diese Ziffernfolge für das Spiel77 ließ er damals per Zufallstipp auswählen. "Die sieben Zahlen werde ich nie mehr vergessen", so der Niedersachse. Mit den Tippscheinen gewinnt er immer mal wieder kleinere Gewinne. Im Februar hatte er mehr als 100 Euro gewonnen. "Da hat sich etwas Großes schon irgendwie angekündigt", sagt der Gewinner.



Der Niedersachse ist der einzige Gewinner beim Spiel77 vom 23. Februar 2019. Bei den staatlichen Lotteriegesellschaften gab es keinen Gewinner.



Über Lottoland können Menschen auf den Ausgang von über 31 Lotterien weltweit tippen. Insgesamt hat Lottoland seit der Firmengründung im Jahr 2013 mehr als eine Milliarde Euro an Gewinnen ausgezahlt. Für deutsche Teilnehmer sind die Gewinne, wie alle Glücksspielgewinne laut deutschem Einkommenssteuergesetz (§ 2, Abs. 3), steuerfrei. Zur Absicherung großer Jackpots hat der private Online-Lottoanbieter einen eigenen Versicherungsfonds aufgelegt. Die Absicherung erfolgt über institutionelle Investoren. Zusätzlich greift Lottoland auch auf den klassischen Versicherungsmarkt zurück. Die Auszahlung dieses Gewinns erfolgte aus dem Cashflow des Unternehmens.



Über Lottoland



Lottoland ist einer der führenden Lottoanbieter aus Europa mit Lizenzen der gibraltarischen, britischen, irischen, italienischen und australischen Glücksspielaufsicht. Das Unternehmen ist in 13 Märkten weltweit aktiv. Bei Lottoland können Kunden auf attraktive Lotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO 6aus49 (Deutschland), Eurojackpot (18 europäische Länder), EuroMillions (zehn europäische Länder), MegaMillions und PowerBall (USA) oder auf die Weihnachtslotterie El Gordo (Spanien). Die Auszahlung aller Gewinne ist durch ein Versicherungsmodell abgesichert und wird von der gibraltarischen Glücksspielaufsicht überwacht. Lottoland selbst ist kein Veranstalter, sondern Buchmacher, und nimmt Wetten auf die Ergebnisse von Lotterien an.



Lottoland hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Lottospiel zukünftig durch eigene Produkte weiterzuentwickeln, jüngere Zielgruppen zu gewinnen und den Lottomarkt zu modernisieren. Dabei konzentriert sich Lottoland vor allem auf mobile Vertriebskanäle. Dar-über hinaus setzt sich Lottoland für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein. Weitere Infos zu Lottoland: lottoland.com.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg



