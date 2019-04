Mainz (ots) -



Sechs Wochen vor der Europawahl blickt das einzige werktägliche Europamagazin im deutschen Fernsehen auf 20 Jahre aktuelle Berichterstattung zurück. "heute - in Europa" feiert am Freitag, 12. April 2019, 16.00 Uhr, seinen 20. Geburtstag und geht aus diesem Anlass in der Jubiläumswoche täglich der Frage nach: Wie hat sich Europa in den vergangenen 20 Jahren verändert? In der mehrteiligen Serie "Leben in und mit Europa" treffen "heute - in Europa"-Autoren Menschen wieder, über die sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten berichtet haben.



ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "'heute - in Europa' widerlegt jeden Werktag diejenigen, die immer behauptet haben oder noch behaupten, Europapolitik lasse sich nur schwer vermitteln. Zweieinhalb Millionen Zuschauer, die nachmittags um 16.00 Uhr regelmäßig im ZDF dabei sind, wenn aus allen Ländern unseres Kontinents berichtet wird, belegen eindrucksvoll: Europa liegt den Menschen hierzulande am Herzen - ihr Informationsinteresse richtet sich verlässlich über die nationalen Grenzen hinaus."



Zum Start am 12. April 1999 stand bei "heute - in Europa" die Kosovo-Krise im Fokus - in der Jubiläumssendung am Freitag, 12. April 2019, 16.00 Uhr, greift "heute - in Europa" eines der prägenden Themen der vergangenen Wochen und Monate auf: den Brexit.



Markenzeichen von "heute - in Europa" sind Berichte aus den europäischen Nachbarländern, Informationen über Politik, Gesellschaft und die Vielfalt, die Europa ausmacht. "heute - in Europa" wird im Wechsel moderiert von Andreas Klinner, Jasmin Hekmati und Julia Theres Held - in der Jubiläumssendung ist Jasmin Hekmati im Einsatz.



