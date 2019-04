Wien (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wie zuletzt im Rahmen der Wachstumsfinanzierung in Höhe von 11,2 Millionen Euro angekündigt, baut Bluecode seine Mehrwertservices aus: Mit der neuen Mehrwertplattform Bluecode Rewards werden allen Partnern, darunter vor allem Handelsunternehmen und Banken, umfassende Möglichkeiten geboten, ihre Kundenbindungsprogramme mit dem Bezahlen per Bluecode am Smartphone zu verknüpfen. Der Start wird zudem von einer ersten Mehrwertkampagne begleitet, durch die Bluecode-Nutzer bei allen Handelspartnern in Deutschland und Österreich - wie etwa Globus, Galeria Kaufhof oder die Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa - Geld sparen.



Mobile Payment als Alternative zu Bargeld und EC-Karte zahlt sich aus: Mit Bluecode Rewards unterstützt Bluecode ab sofort alle Partner, darunter vor allem Handelsunternehmen und Banken, die Kundenbindung mittels Smartphone zu stärken. Die neue Mehrwertplattform ermöglicht es insbesondere dem Handel, sowohl eigene bestehende Kundenbindungsprogramme als auch neue Mehrwertservices komplett digital umzusetzen. "Mit Bluecode Rewards stehen unterschiedliche Mehrwertservice-Apps wie zum Beispiel digitale Stempelpässe, Punkteprogramme, Lotterien oder Kundenkarten-Verknüpfungen bereit, um Kunden mit Gutscheinen, Rabatten und Cashback-Aktionen am Smartphone zu belohnen. Kaufhäuser und Banken können auswählen, ob sie bestehende Kundenbindungsprogramme verknüpfen oder neue aufsetzen möchten", sagt Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG. "Zudem ist unsere Technologie einfach in andere Apps integrierbar, wie die Kundenkarten-App mobile-pocket erfolgreich zeigt. So können Endkunden direkt aus der App des Kaufhauses oder aus ihrer Banking-App heraus bezahlen und von Mehrwerten profitieren."



Digitale Stempelpässe als erste Vorzeige-Kampagne bei allen Handelspartnern



Um das Potenzial der mobilen Kundenbindung zu zeigen, wird der Start von Bluecode Rewards von einer ersten Mehrwertkampagne begleitet, die Bluecode für den Handel kostenlos abwickelt. Sie läuft ab sofort bis Ende April bei allen Bluecode-Handelspartnern in Deutschland und Österreich: Wer bei Partnern wie zum Beispiel den bundesweit 94 Galeria Kaufhof-Warenhäusern oder den 145 SB-Warenhäusern und Fachmärkten von Globus mit dem blauen Barcode am iPhone oder Android-Smartphone bezahlt, sammelt ab sofort bei einem Einkauf ab drei Euro einen Stempel im digitalen Bluecode-Stempelpass der jeweiligen Kaufhauskette. "Mit dem digitalen Stempelpass zeigen wir, dass mobiles Bezahlen mit Bluecode mehr Wert ist. Die erfolgreichsten Mobile-Payment-Lösungen wie Alipay, WeChat Pay oder die Starbucks-App haben bewiesen, dass mobiles Bezahlen besonders nützlich und erfolgreich ist, wenn es den Usern zusätzliche Mehrwerte bietet. Die erste Kampagne steht beispielhaft für die vielen Möglichkeiten der digitalen Kundenbindung durch Bluecode Rewards", sagt Pirkner. Jedem Handelspartner ordnet Bluecode einen spezifischen Stempelpass zu. Somit können Kunden pro Kaufhauskette jeweils einen Stempelpass in Anspruch nehmen. Nach drei gesammelten Stempeln erhalten Kunden automatisch einen digitalen Gutschein in der Höhe von drei Euro, der bei Folgeeinkäufen bei der jeweiligen Kaufhauskette automatisch zur Gänze eingelöst wird.



Barcode-Scan am Smartphone bietet Vorteile gegenüber NFC



Der Barcode-Scan am Smartphone des Zahlers bietet gegenüber Bezahlvorgängen, die auf dem Nahfunk NFC (Near Field Communication) basieren, wesentliche Vorteile für den Handel und die Endkunden: "Mehrwertservices werden beim Scan des Bluecodes direkt mit dem mobilen Bezahlvorgang verknüpft, noch bevor der Warenkorb des Kunden in der Registrierkasse abgeschlossen ist - was bei Zahlungen mittels NFC nicht möglich ist. Der Einkauf wird einfach vom Girokonto des Kunden abgebucht, Mehrwerte werden dem Kunden sofort in der App gutgeschrieben", erklärt Pirkner. Zur Einhaltung höchster europäischer Datenschutzstandards werden beim Bezahlvorgang weder sensible Daten übertragen noch auf dem Smartphone gespeichert.



Weitere Informationen: www.bluecode.com/de/rewards



Kostenloser Download der Bezahl-App Bluecode:



- Für iOS-Endgeräte (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/2z33mN5 - Für Android-Smartphones: http://bit.ly/2AHFrPF



Weiteres Bildmaterial ist zum Download in der Online-Galerie verfügbar: http://ots.de/N2Oc7D



Fotos, Abdruck honorarfrei



Über Bluecode



Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch gemeinsam mit Value Added Services (Mehrwertservices, Bonusprogramme, digitale Sammelpässe) in einer App ermöglicht. Im Sinne des europäischen Datenschutzrechts werden beim Bezahlvorgang keine persönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder übertragen. Das hochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto und ist unabhängig von der Übertragungstechnologie (Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC) einsetzbar. Namhafte Banken in Österreich und Deutschland (Raiffeisen, Hypo Tirol Bank, Sparkassen-Finanzgruppe), Acquirer (BS Payone), internationale Bankensoftwareanbieter (Temenos Group AG/Schweiz) und Payment-Plattformen (Alipay/China) sowie führende Handelsketten (u.a. Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa; Unternehmensgruppen Spar Österreich, Galeria Kaufhof und Globus) unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket). Mehr Informationen unter: www.bluecode.com



OTS: Blue Code International AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127941 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127941.rss2



Pressekontakt, Bild- und Interviewanfragen: Münchner Marketing Manufaktur



Andrea Peters Email: a.peters@m-manufaktur.de T +49 89 7 16 72 00 12



Weitere Informationen: Blue Code International AG Claudio Wilhelmer, Head of Growth Email: c.wilhelmer@bluecode.com T +43 676 49 589 90