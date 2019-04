Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag ganz knapp im Minus. Der seit Jahresbeginn andauernde Höhenflug, welcher am Vortag für den SMI in einem neuen Allzeithoch gipfelte, wird damit lediglich etwas gebremst. Für den knapp negativen Stand des Leitindex sind vor allem die nach einer Abstufung ...

