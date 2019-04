++ Niedrige Wasserstände im Rhein könnten deutsche Wirtschaft auch im Sommer belasten ++ DE30 versucht Unterstützungszone zurückzugewinnen ++ Deutsche Börse übernimmt britisches Unternehmen für Risikomanagement ++ Aktien in China konnten im heutigen asiatischen Handel etwas steigen, während Aktien in Australien mehr oder weniger stagnierten. Andererseits verzeichneten die Aktien in Japan trotz der positiven Daten zum verarbeitenden Gewerbe sowie des schwächeren JPY einen Kursrückgang. Dennoch war die Performance der europäischen Aktien zu Beginn des Handels am Mittwoch recht optimistisch: In ganz Europa wurden Gewinne erzielt, wobei die spanischen Aktien die Outperformer waren. Immobiliengesellschaften stiegen am stärksten, während die Sektoren Gesundheit und Konsumgüter am meisten zurückblieben. Der Beginn der gestrigen europäischen Sitzung war ziemlich optimistisch, da in der gesamten Region Zuwächse zu beobachten waren. Eine Wende am frühen Nachmittag brachte den deutschen Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...