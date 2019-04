Unter dem Eindruck einer allgemein schwachen Börsenstimmung haben auch die Ölpreise ihren Höhenflug am Dienstag abgebrochen. Die hiesigen Heizölpreise vollzeihen die Bewegung am heute nach und fallen um durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter. Am Mittwoch selbst zeigen sich die Ölnotierungen zunächst richtungslos ohne wesentliche Änderung. Nächster Meilenstein für die weitere Kursentwicklung ...

