Die von Susanne Lederer-Pabst im Jahr 2012 gegründete "4-your-biz" hat sich nach sieben Jahren ein neues Erscheinungsbild verpasst - und auch einen neuen Namen. Ab sofort arbeiten Susanne Lederer- Pabst, Martina Nemeth-Beran und Alexandra Bolena unter der Marke "dragonfly.finance". "Da wir uns bei der Vermittlung von Anlagemöglichkeiten in den letzten Jahren aus innerster Überzeugung auf Impact-Investing spezialisiert haben, war es uns ein Anliegen, unseren Außenauftritt diesem adaptierten Mindset anzupassen," so Susanne Lederer-Pabst in einer Presseaussendung. Die Dragonfly ist auf Deutsch die Libelle. Warum also "dragonfly.finance"? Nach allen Seiten hin beweglich, sind diese unglaublich coolen Tiere ...

