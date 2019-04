Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sich zum EU-Sondergipfel: "London muss gegenüber Brüssel verlässlich erklären, wie es einen No-Deal-Brexit ausschließen will"



"London muss gegenüber Brüssel verlässlich erklären, wie es einen No-Deal-Brexit ausschließen will. Jede weitere Verschiebung ist nur mit einem verbindlichen Fahrplan machbar, auf den sich unsere Unternehmen wirklich verlassen können.



Der Zusammenhalt der EU der 27 Staaten muss die allerhöchste Priorität haben. Die Funktionsfähigkeit der EU und ihrer Institutionen muss gewahrt bleiben - ganz besonders mit Blick auf die Europawahlen Ende Mai.



Die Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals verlangen schnelle Antworten. Für die deutsche Wirtschaft ist entscheidend, dass der Binnenmarkt in der EU-27 keinen Schaden nimmt.



Es ist erforderlich, möglichst enge Beziehungen zum künftigen Drittstaat Vereinigtes Königreich zu erhalten. Aus meiner Sicht ist das Austrittsabkommen nach wie vor der Weg, um diesem Ziel näher zu kommen. Zielführend ist eine Zollunion zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich."



