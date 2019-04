Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe bereits einen deutlich rückläufigen operativen Gewinn (Ebitda) in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Niedrigere Durchschnittspreise für seine Produkte und höhere Energiekosten belasteten die Ergebnisse./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-10/12:02

ISIN: DE000WCH8881