Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt und damit einen Teil ihrer Verluste der vorangegangenen zwei Handelstage wieder wettgemacht. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie der Brexit sind als Themen momentan in den Hintergrund gerückt, da Neuigkeiten Mangelware sind. Allerdings gibt es an den Finanzmärkten kaum noch Zweifel, dass der Termin für den britischen EU-Austritt um etliche Monate verschoben wird, womit zumindest ein ungeordneter Austritt Grossbritanniens erst einmal vom Tisch wäre.

Der EuroStoxx50 , der Leitindex der Eurozone, legte vor der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) um 0,41 Prozent auf 3431,24 Punkte zu.

Die Währungshüter kommen wegen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ausnahmsweise einen Tag früher als sonst zusammen. Von der Zinssitzung erwarten Bankanalysten allerdings kaum Neues. Weder dürfte die Notenbank ihre Geldpolitik wesentlich ändern, noch werden wichtige Details zu den jüngsten Beschlüssen erwartet.

Der französische Leitindex Cac 40 stieg um 0,39 Prozent auf 5457,51 Punkte. Der britische FTSE 100 indes zeigte sich kaum verändert mit minus 0,04 Prozent auf 7422,56 Zähler.

Der Schweizer Leitindex SMI , der tags zuvor ein Rekordhoch bei knapp unter 9629 Punkten erreicht hatte, gab nun ähnlich wie der "Footsie" moderat nach. Im Blick stand dort weiterhin die Abspaltung des Augenheilkundlers Alcon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...