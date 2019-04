Klagenfurt am Wörthersee (ots) - Österreichs Süden fokussiert Convention-Aktivitäten u.a. auf Nachhaltigkeit, grenzüberschreitende Angebote im Dreiländereck, Slow Food Travel und außergewöhnliche Inszenierungen.



Die Convention-Destination Kärnten definiert die Organisation mit der Eingliederung in die Kärnten Werbung neu, setzt auf ein bewährtes Team und überzeugt mit frischen, zeitgemäßen Sichtweisen. Der Fokus in der Neuausrichtung liegt darin, die Schwächen der vermeintlichen "Big-Player" auszumachen, um hier ein passendes Gegenmodell - aufgebaut auf den Stärken von Kärnten - zu kreieren.



Die neue und klare Botschaft "Change Your Perspective" richtet sich an potentielle Veranstalter, aber auch an die regionalen Anbieter. Sie soll dazu anregen, die Sichtweisen auf die Anforderung an eine zeitgemäße Convention-Destination zu ändern. Die Basis dafür stellen vier starke, unverwechselbare Säulen dar:



1. Arbeiten mit Weitblick. Fernblick inklusive!



Es gibt zwei Dinge in Kärnten, die sich besonders hervortun: Einmal die imposanten Landschaftsbilder - gemixt aus über 1000 Seen und Berggipfeln - welche den eindrucksvollen Rahmen und die Kulisse für ein Arbeiten mit Perspektive und Weitblick darstellen. Und dann das milde, mediterrane Klima mit einer hohen Zahl an Sonnentagen. Kärnten steht für jede Menge Lebensfreude und versteht es, sich außergewöhnlich zu inszenieren!



2. Grenzenlose Räume im Spannungsfeld von drei Ländern.



Die besondere geographische Lage Kärntens als "Tor zum Süden" entfaltet bei Kongressen und Tagungen nicht nur einen unverwechselbaren Charme, sondern eröffnet ganz neue Chancen: Drei Kulturkreise, drei unterschiedliche Landschaften und verschiedenste touristische Erlebnisse. Gäste, die sich nach Kärnten und wohl auch den weiteren Alpe-Adria-Raum begeben, sind "Entdecker", die Besonderheiten und Unterschiedlichkeiten erleben möchten und bereit sind dafür auch "über Grenzen zu gehen".



3. Die weltweit erste Slow Food Travel Destination!



Slowfood ist viel mehr als eine Philosophie, es ist ein Lebensprinzip. All dem zugrunde liegt die ehrliche Überzeugung, dass Essen ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und der Lebensqualität ist. Ganz gleich ob im Tagungshotel, am Buffet des Seminars oder bei einem Ausflug in die Regionen: Bei Kochkursen, Betriebsführungen oder der Mitarbeit bei der Lebensmittel- und Getränkeproduktion wird eine Brücke zwischen Kongressgast und Region gebaut und Verständnis für das Erhaltenswerte geschaffen. So liefert Kärnten eine Fülle an authentischen Incentive-Ideen mit nachhaltiger Wirkung.



4. Gemeinsam Verantwortung tragen und Nachhaltiges schaffen (CSR).



Viele Studien belegen, dass die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung einen Wettbewerbsvorteil darstellt und die Reputation des Unternehmens fördern kann. Auch hier denkt Kärnten Convention ganzheitlich im Sinne seiner Partner: Als überzeugter Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens berät Kärnten Convention alle Partner in der Durchführung von Veranstaltungen auf Grundlage der Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens. Aber nicht nur im ökologischen Bereich wurde weitergedacht, sondern auch im ökonomischen. Durch die Kooperation mit Kärntner Sozialprojekten finden Veranstalter über Kärnten Convention schnell sinnstiftende Projekte und unterstützenswerte Ideen.



Fazit: Die Convention-Destination Kärnten neu verfügt nicht nur über eine Fülle an außerordentlichen Locations und Veranstaltungsbühnen, sondern geht auch inhaltlich auf alle Aspekte moderner Tagungs- und Kongressformate ein. Mit vielfältigen Angeboten, die über die Landesgrenzen hinausgehen, präsentiert sich Kärnten als "Marktplatz der Möglichkeiten".



changeyourperspective



3 Länder an einem Tag * Skifahren mit einem Olympiasieger * Gletschertrekking * Gipfel-Dinner *... hier klicken (https://convention.kaernten.at/de/incentive-programme)



Kontakt: Andrea Leitner Leitung Kärnten Convention Kärnten Werbung GmbH Völkermarkter Ring 21-23, 9020 Klagenfurt am Wörthersee T +43-463-3000-32 Eandrea.leitner@kaernten.at www.convention.kaernten.at