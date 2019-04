Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterindustrie dürften die harte Realität des zyklischen Abschwungs unterstreichen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da auch die Sektorbewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt hoch sei, dürften sich die Branchenwerte im Jahresverlauf unterdurchschnittlich entwickeln./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-04-10/12:09

ISIN: DE0007236101