Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen zogen gestern an, so die Analysten der Nord LB.Die sich eintrübende wirtschaftliche Lage habe Anleger verstärkter in Richtung festverzinslicher Papiere blicken lassen. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 165,36 Punkten auf 165,48 Punkte geklettert. Ein schwächerer Aktienmarkt habe sich als Stütze für die US-Staatsanleihen erwiesen. Über alle Laufzeiten hinweg seien die Kurse gestiegen. Richtungweisende zenjährige Anleihen z.B. hätten 8/32 Punkte auf 101 4/32 Punkte gewonnen. (10.04.2019/alc/a/a) ...

