412 getestete Unternehmen, 203 wissenschaftliche Kriterien - zum siebten Mal in Folge stellte BEST RECRUITERS die Recruiting-Qualität der größten Arbeitgeber Deutschlands auf den Prüfstand. Als Gesamtsieger der aktuellen Studie konnte sich STIHL durchsetzen, gefolgt von OTTO und Trenkwalder.



Die Analyse zeigt außerdem:



- Basis für langfristige Zusammenarbeit: Ein Großteil der Arbeitgeber hat den Kandidaten-Wunsch nach einem Abgleich des "Cultural Fit" beherzigt und bietet auf der Website Informationen zu den Unternehmenswerten an (87 %).



- Active Sourcing umgedreht: Von über 400 untersuchten Unternehmen und Institutionen reagierte gerade ein Viertel auf die Anfrage einer engagierten Interessentin via Business-Netzwerk.



- Mobile Optimierung auf dem Vormarsch: Bei zwei Drittel der getesteten Unternehmen können Bewerber sich mit dem Smartphone nicht nur auf der Karriereseite bequem informieren, sondern nahtlos die Stellenbörse nach passenden Jobangeboten durchsuchen und die Bewerbungsunterlagen "mobil" übermitteln.



Pressekontakt: Agnes Koller, Studienleiterin