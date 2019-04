BERLIN (Dow Jones)--Der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf für die Reform der Grundsteuer ist in der Union und der Wirtschaft auf Kritik gestoßen. Während aus der Union weiter auf eine Öffnungsklausel für eigene Modelle der Länder gedrungen wurde, bemängelte die Wirtschaft die konkrete Ausgestaltung einzelner Regelungen. "Dies ist ein sehr enttäuschender Vorschlag", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Süddeutschen Zeitung. "Das wird so nicht Gesetz werden." Der CSU-Vorsitzende kritisierte, Scholz gehe in seinem Entwurf nicht auf die Bedenken Bayerns ein. "Die Öffnungsklausel fehlt immer noch. Damit ist der Zug aufs falsche Gleis gesetzt."

Auch der für Finanzen zuständige Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) mahnte eine Öffnungsklausel an. "Ohne Länder-Öffnungsklausel stimmen wir der Reform nicht zu", sagte er. "Der Vorschlag von Bundesminister Olaf Scholz ist nicht abgestimmt und damit kein Entwurf der Koalition." Wolle ein Land dies, solle es eine eigene Regelung machen können. Das sei "ohne Grundgesetz-Änderung möglich und in der Sache konsequent", denn zwischen Kiel und Konstanz gebe es viele Unterschiede, etwa auch zwischen Stadtstaaten und Flächenländern.

Der Vorschlag sei "aus Sicht des Handwerks enttäuschend", erklärte der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke. Trotz wiederholt vorgetragener Bedenken des Handwerks und großer Teile der übrigen gewerblichen Wirtschaft sehe der Gesetzesentwurf für die Bewertung von selbstgenutzten Gewerbeimmobilien weiterhin ein Sachwertverfahren vor. Das werde zum Teil umfangreiche Erhebungen von Gebäudedaten und zusätzliche Erklärungspflichten der Eigentümer erforderlich machen und hohe Kosten verursachen.

Entwurf soll noch im April ins Kabinett

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen monierte, Scholz' Entwurf sei "noch keine zufriedenstellende Lösung". Der Entwurf sehe weiterhin ein wertabhängiges Modell vor, in das durchschnittliche Nettokaltmieten und Bodenrichtwerte einbezogen werden sollten. "Das vorgesehene Modell zur Reform der Grundsteuer benachteiligt ausgerechnet diejenigen, die moderate Mieten anbieten", erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko. "Es muss daher im weiteren Prozess zwingend weiterentwickelt werden."

Konkret muss nach der Forderung des Spitzenverbandes sichergestellt werden, "dass nachgewiesen niedrigere Mieten auch tatsächlich bei der Berechnung berücksichtigt werden". Außerdem müsse auf den Ansatz von Bodenrichtwerten generell verzichtet werden. Die Wohnungswirtschaft sprach sich zudem strikt dagegen aus, einzelne Gruppen von Wohnungsunternehmen mit einer ermäßigten Steuermesszahl zu begünstigen. Es müsse "gleiches Recht für alle Beteiligten am Markt gelten".

Scholz hatte am Dienstag seinen Gesetzentwurf zur Grundsteuerreform vorgelegt. Er soll nach Angaben des Finanzministeriums noch im April vom Kabinett verabschiedet und bis Jahresende von Bundestag und Bundesrat gebillligt werden. Das Modell orientiere sich "an der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke", hatte Scholz gesagt Das bisherige Aufkommen von jährlich gut 14 Milliarden Euro solle dabei erhalten bleiben.

Für Wohngrundstücke, Häuser und Gewerbebetriebe soll die Bemessungsgrundlage nach den Plänen in der Regel in einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden. Bei Wohngrundstücken orientiert sich der Ertragswert demnach maßgeblich an der pauschalierten Nettokaltmiete pro Quadratmeter, basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes aus dem Mikrozensus. Die Lage der Immobilie soll über den Bodenrichtwert in die Berechnung eingehen.

Grundsteuer ab 2025 nach neuen Werten

Für Immobilien des sozialen Wohnungsbaus und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften soll ein Abschlag auf die Messzahl möglich sein. Der ermittelte Betrag wird dann nach den Plänen in einem zweiten Schritt mit einer einheitlichen Steuermesszahl von 0,00034 multipliziert. Auf den sich daraus ergebenden Steuermessbetrag wird der jeweilige kommunale Hebesatz angewendet. Die Neubewertung soll erstmals zum 1. Januar 2022 erfolgen. Auf Grundlage der neuen Werte soll dann die Grundsteuer ab 2025 festgesetzt werden.

Der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen für gewerblich genutzte Grundstücke, für die sich die Grundsteuer in der Regel an der tatsächlich vereinbarten Miete oder an der üblichen Miete orientieren soll - insbesondere bei selbstgenutzten Geschäftsgrundstücken. Um Bodenspekulationen entgegenzuwirken, sollen die Kommunen zudem einen erhöhten Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke festlegen können. Scholz hatte Anfang Februar nach Gesprächen mit den Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform der Grundsteuer vorgestellt. Bei einem weiteren Treffen Mitte März waren dazu Vereinfachungen verabredet worden. Bayern hatte allerdings bereits damals angekündigt, ein eigenes Ländergesetz machen zu wollen. Das von Scholz geplante wertabhängige Modell ist auch in der Unions-Bundestagsfraktion generell umstritten. Angesichts der Kritik werden noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren erwartet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2019 05:46 ET (09:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.