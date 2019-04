München (ots) -



Was passiert hinter den Türen und in den OPs der Tierarztpraxen zwischen Sylt und Starnberg? Die neue Dokutainment-Serie "Die Tierärzte - Retter mit Herz" gewährt Einblicke in den Alltag, aber auch in das Privatleben der Profis, die selbst nach den Behandlungen, Hausbesuchen und Sprechstunden das Wohl der Tiere in den Mittelpunkt stellen. Am Montag, 20. Mai 2019, startet die neue Serie im Ersten. Sie begleitet in 30 Folgen, montags bis freitags um 16:10 Uhr, Veterinäre beim unermüdlichen Einsatz für ihre tierischen Sorgenfälle.



Anke Schmidt-Bratzel (NDR), Redakteurin der Serie: "Wir haben in der ganzen Republik nach Veterinären gesucht. Es war uns wichtig, dass ein Landtierarzt dabei ist, ebenso ein Fachtierarzt, in unserem Fall ein Experte für Vögel und Reptilien in Karlsruhe. Wir haben eine junge Ärztin in Bayern gefunden, die sich gerade ihre Praxis aufbaut. Auf Sylt eine Inseltierärztin, die unter besonderen Bedingungen arbeitet. Es sind eine passionierte Chirurgin und Diagnoseprofis dabei, die, hartnäckig und mit neuester Technik ausgestattet, gesundheitliche Rätsel lösen. Alle verbindet, dass sie für ihre Patienten und deren Besitzer eine ganz große Empathie haben."



"Die Tierärzte - Retter mit Herz" wurde als ARD-Gemeinschaftsproduktion von der Doclights GmbH unter Federführung des NDR für Das Erste produziert. Produzentin ist Michaela Hummel. Die Redaktion hat Anke Schmidt-Bratzel (NDR), die Redaktionsleitung Ole Kampovski (NDR).



"Die Tierärzte - Retter mit Herz", 30 Folgen ab 20. Mai 2019, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten.



Im Internet: www.DasErste.de/Tieraerzte



