Nachdem Lidl Schweiz 2018 bereits den Lean & Green-Award gewonnen

hat, wird der Detailhändler in Kooperation mit Krummen Kerzers als

zukünftige LNG-Tankstellenbetreiber mit einem weiteren Preis

ausgezeichnet: dem Hanse Globe-Award. Dieser wurde am gestrigen

Dienstag von den Projektpartnern Lidl, Krummen, KMT und Thurtrans im

Ratshaus Hamburg entgegengenommen.



«Wir freuen uns ausserordentlich, dass unser Projekt mit dem Hanse

Globe-Award gewürdigt wird. Unser Projekt steht für Pioniergeist im

Bereich der Nachhaltigkeit. Wir wollen aufzeigen, dass sich eine

nachhaltige Logistik und Wirtschaftlichkeit gegenseitig nicht

ausschliessen. Der renommierte Hanse Globe Award ehrt und fördert

unser Engagement und die Kooperation», so Alessandro Wolf, Chief

Operating Officer von Lidl Schweiz.



Mit dem Projekt «Goodbye Diesel - Hello LNG» setzt sich die

Interessensgemeinschaft von Lidl Schweiz und seinen

Transportdienstleistern Krummen, KMT und Thurtrans das Ziel die

CO2-Ausstösse im Logistikbereich langfristig zu senken. Geplant ist

der Aufbau des ersten Schweizer LNG-Tankstellennetz durch Lidl

Schweiz und Krummen Kerzers. Dadurch wird die Markteinführung von LNG

in der Schweiz überhaupt erst möglich. LNG-Fahrzeuge emittieren im

Vergleich zu Diesel-LKWs 10-15 Prozent weniger CO2, 35 Prozent

weniger Luftschadstoffe, 95 Prozent weniger Feinstaub und verursachen

weniger Lärm.



Eine Beimischung von Bio-Flüssiggas (LBG) wäre heute technisch

möglich und erhöht das Reduktionspotenzial nochmals massgeblich.

Bereits im Juni 2019 wird Lidl Schweiz mit ersten Feldversuchen mit

fossilfreiem LBG beginnen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein hin zur

Vision «fossilfreie Filialbelieferung bis 2030».



Brückentechnologie LNG



Mit der Einführung von LNG-LKWs und dem Aufbau einer ersten

Tankinfrastruktur leisten Lidl Schweiz und seine Projektpartner

Pionierarbeit und schlagen eine Brücke in die Zukunft. Die ersten

zwei LNG-Tankstellen von Krummen und Lidl Schweiz werden bereits im

Juni 2019 installiert und zeitgleich werden 20 LNG-LKWs in Betrieb

genommen. Damit setzt der Detailhändler auf eine marktreife,

etablierte Technik ohne Einschränkungen im Betrieb (Nutzlast,

Reichweite, Betriebskosten) vorzunehmen zu müssen.



Hanse Globe Award



Mit dem Hanse Globe würdigt die Logistik-Initiative Hamburg

internationale nachhaltige Projekte, die bereits umgesetzt sind oder

aktuell realisiert werden. Die Logistik-Initiative Hamburg verleiht

den Preis jedes Jahr an ein logistiknahes Unternehmen, eine

Institution oder öffentliche Einrichtung. Eine hochkarätige Jury aus

Vertretern der Logistik, der Industrie, des Handels, des

Umweltschutzes, der Medien und der Wissenschaft bewertet die von den

Bewerbern eingereichten Projekte nach festgelegten Kriterien.



