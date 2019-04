Paris (ots) - WALLIX (Euronext - ALLIX), der europäische Experte für die Verwaltung privilegierter Konten (PAM) baut sein Partnerprogramm für Vertriebspartner und Distributoren aus. Für die Umsetzung dieses Plans ernennt WALLIX Xavier Lefaucheux zum neuen VP Global Channel. Gemeinsam mit seinem zehnköpfigen Team wird er die Koordination, Ausführung und Betreuung des Channel-Programms umsetzen.



Xavier Lefaucheux, VP Global Channel, erklärt: "Mit einem jährlichen Zuwachs von 20 Prozent stellt der globale Markt von PAM für unsere Partner eine ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeit dar. Um sie in unseren Kernregionen (Frankreich, DACH/CEE, MEA, BENELUX, UK-Nordic und Nordamerika) zu unterstützen, haben wir unser Programm für Distributoren, Vertriebspartner und Managed Service Provider erweitert, um ihnen entsprechend ihres Partnerlevels mehr Support zu bieten."



"Die digitale Transformation revolutioniert viele Branchen. Damit stehen unsere Kunden und Partner vor immer neuen Herausforderungen. Der Markt befindet sich in einem ständigen Wandel: Bedürfnisse, Angebot und Nachfrage verändern sich. Insbesondere die im Jahr 2018 festgelegten Vorschriften, wie die DSGVO oder NIS, stellen Kunden und Partner vor neue Tatsachen, auf die sie reagieren müssen. Unser Programm soll ihnen die Flexibilität und Unterstützung geben, die sie benötigen, um diese Anforderungen zu erfüllen und gemeinsam neue Märkte zu erschließen", fügt Edwige Brossard, WALLIX Marketing Director, hinzu.



Innerhalb des neuen Partnerprogramms sind bereits erste Maßnahmen umgesetzt worden, die dabei helfen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu generieren und tiefe Expertise für die "WALLIX Bastion" Lösungen durch umfangreiche Dokumentationen (unter anderem Videos, White Paper, E-Books und Case Studies) aufzubauen. Des Weiteren gibt es ein umfassendes Angebot an Schulungen und Zertifizierungen innerhalb der WALLIX Academy. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Marketingaktionen in Kooperation mit WALLIX zu organisieren.



Pressekontakt: Ferdinand Kunz Daniela Märkl Kafka Kommunikation GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 89 74747058-580 wallix@kafka-kommunikation.de