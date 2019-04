Die Aktien des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon haben am Dienstag einen ordentlichen Start an der Schweizer Börse hingelegt. Die Novartis-Abspaltung eröffnete an ihrem ersten Tag im Leitindex SMI mit einem Kurs von 55 Franken und stieg dann zeitweise bis auf 58,77 Franken. Am heutigen Mittwoch notiert die Aktie bei 56,97 Franken. Dies ergibt für das Unternehmen einen Börsenwert von knapp 28 Milliarden Schweizer Franken. Analysten hatten zuvor mit einem Preis in einer Spanne von 40 bis 45 Franken je Anteilsschein gerechnet. Novartis standen hingegen mit einem optischen Minus von knapp elf Prozent auf 84,81 Franken am Ende der Tabelle des SMI. Dafür verantwortlich war allerdings ebenfalls die Abspaltung von Alcon - für fünf Novartis-Aktien erhielt man eine Alcon-Aktie. Rechnet man die Alcon-Aktie mit ein, kommen die Novartis-Altaktionäre sogar auf einen schönen Kursgewinn.

