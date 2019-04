Mainz (ots) -



Bevor die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg beginnt, entführt Moderatorin Andrea Kiewel die ZDF-Zuschauer an drei Sonntagen nach Gran Canaria. Von dort präsentiert sie ab Sonntag, 14. April 2019, 12.00 Uhr, drei Ausgaben "ZDF-Fernsehgarten on tour" mit Stars, Musik und Talk.



Die Musikgäste der ersten Ausgabe am Playa de Amadores im Süden der Insel sind Marquess, Stereoact feat. Vincent Gross, Cesár Sampson, Parallel und viele andere. Moderatorin Andrea Kiewel erwartet neben den Musikstars weitere Gäste: Anselm Nathanael Pahnke fuhr in 414 Tagen sagenhafte 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch 15 afrikanische Länder. Er berichtet von den Höhepunkten dieser außergewöhnlichen Reise, die ihn von Südafrika nach Ägypten führte. Außerdem bereitet der bekannte TV-Koch Brian Bojsen ein leckeres Drei-Gänge-Menü zu, das zum Nachkochen animiert.



Ob mit der Slackline, mit Artistik oder auf dem Surfbrett - am Playa de Amadores geht es auch sportlich zu. Moderatorin Andrea Kiewel hat sich dafür talentierte Wasserratten und Akrobaten eingeladen, die ihr Können unter Beweis stellen. Und der deutsch-portugiesische Schauspieler Manuel Armando Cortez porträtiert in kurzen Einspielfilmen einige der Schönheiten der Insel Gran Canaria.



Zwei weitere Gran-Canaria- Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" werden am 21. und am 28. April 2019 ausgestrahlt. Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg startet am Sonntag, 5. Mai 2019, 11.50 Uhr, live im ZDF.



