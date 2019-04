Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser angesichts von Vorwürfen gegen die frühere Tochter Indivior auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Vorwurf irreführender Werbebehauptungen von Indivior komme überraschend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei derzeit nicht absehbar, wie die Sache ausgehen werde. Eine Rückstellung von Reckitt für Indivior sei wohl für andere Zwecke gebildet worden./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 03:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 03:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-04-10/12:46

ISIN: GB00B24CGK77