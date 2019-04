Mainz (ots) -



Warten bis man zum Arzt kommt - jeder kennt die Situation: Einen schnellen Termin beim Arzt, der Ärztin gibt es kaum und wenn, dann werden noch alle Illustrierten im Wartezimmer durchgeblättert bis man endlich aufgerufen wird. "mal ehrlich ... haben wir einen Ärztemangel?" ist die Frage beim SWR Bürgertalk am Mittwoch, 17. April 2019, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen.



Rund 380.000 Ärztinnen und Ärzte gibt es in Deutschland und doch fehlen sie an wichtigen Stellen: auf dem Land, in Kliniken, in Facharztpraxen. Hohe Arbeitsbelastung, unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten, mangelhafte Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gründe, die für eine problematische Verteilung der ärztlichen Angebote sorgen.



Diskussion mit Betroffenen, Experten und Politikern Haben wir einen Ärztemangel? Haben wir einen gravierenden ärztlichen Versorgungsmangel? Diese und andere Fragen stellt Moderator Florian Weber am 17. April im SWR Bürgertalk seinen Gästen, betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Ärztemangel schildern sowie dem Experten Jürgen Wasem und aus der Politik Petra Krebs (Die Grünen im baden-württembergischen Landtag) und Dr. Peter Enders (CDU, Landtag Rheinland-Pfalz).



Der SWR Bürgertalk am Mittwoch, 17. April 2019, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen: "mal ehrlich ... haben wir einen Ärztemangel?".



