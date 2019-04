Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüter-Unternehmen dürften ein von Wachstumseinbußen geprägtes, schwaches erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies ändere aber nichts an seiner grundsätzlich konstruktiven Einschätzung des Sektors./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-04-10/12:59

ISIN: FR0000121972