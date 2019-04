Innodisk sorgt für Reisesicherheit und reduziert Ausfallzeiten



Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Der Luftverkehr wächst ständig und mit mehr und mehr Menschen auf den Flughäfen wird die Sicherheit immer wichtiger. Einer der größten Flughäfen in der Region Asien implementierte ein neues Überwachungssystem. Das System besteht aus vielen kleineren Einheiten, in denen ein lokaler Server mit mehreren Sicherheitskameras verbunden ist. Innodisk lieferte viele der wichtigsten Hard- und Softwarekomponenten.



Ein iCAP (https://www.innodisk.com/en/iService/Cloud-Monitoring/iCAP) Client wurde an die Anforderungen der lokalen Server angepasst. Dieser Client überwacht Komponenten und kommuniziert mit einem zentralen Server. Wenn eine der Komponenten defekt ist oder sich ihrer Lebensdauer nähert, sendet der Client eine Benachrichtigung, so dass eine rechtzeitige Wartung eingeleitet werden kann, was letztendlich die Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten senkt.



Hardwareseitig lieferte Innodisk Flash mit hoher Kapazität (https: //www.innodisk.com/en/products/flash-storage/ssd/25_SATA_SSD_3MG2-P), um ausreichend Speicherplatz für Aufnahmen und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Ebenso wurde ein leistungsfähiges DRAM (https://www.innodisk.com/tw/products/dram-modu le/server/Unbuffered_w_ECC_DDR4_LONG_DIMM_VLP) installiert, um eine schnelle Datenanalyse und -übertragung zu ermöglichen. Außerdem benötigte der Client eine einfache Methode, um zusätzliche Kameraverbindungen zum lokalen Server hinzuzufügen. Dies wurde einfach umgesetzt mit Innodisks PoE+ Erweiterungskarten (https://www. innodisk.com/en/products/embedded-peripheral/communication/ESPL-G4P1) , die sowohl Strom als auch Signal über ein einziges Kabel liefern.



Durch diese Maßnahmen wurde der Bedarf an Speicher, Speicherplatz, Kommunikation und Komponentenmanagement durch eine umfassende Soft- und Hardwarelösung abgedeckt.



Innodisk wurde von Forbes Asia unter die Unternehmensliste "200 Best Under A Billion" gewählt und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speichern, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden unter anderem in den Embedded-, Luft-/Raumfahrt-, Verteidigungs- und Cloudspeicher-Märkten differenzieren wir uns mit unserem Engagement für anpassbare, zuverlässige Lösungen und beispiellosen Service.



Innodisk, das 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan hat, unterstützt Kunden weltweit mit Tech Support- und Vertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und den USA.



