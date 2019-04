Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern erneut nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei weitestgehend impulslos um die 0%-Marke gependelt und habe den Handel bei -0,01% (-1 Basispunkt) beendet. Ein ähnliches Bild habe sich bei kürzeren Laufzeiten ergeben. Am US-Rentenmarkt wiederum sei die Rendite 10-jähriger Treasuries angesichts einer wieder zunehmenden Risikoaversion um 2 Basispunkte auf 2,50% gesunken. Mit der EZB-Ratssitzung, dem EU-Brexit-Gipfel, aktuellen US-Inflationszahlen und dem Protokoll der letzten FOMC-Sitzung gebe es heute einige Faktoren, die nach dem eher impulslosen Handel der vergangenen Tage wieder für mehr Bewegung an den Rentenmärkten sorgen könnten. (10.04.2019/alc/a/a) ...

