Kia erwägt, künftig auch in Europa vollelektrische Autos zu produzieren, um die Lieferzeiten zu reduzieren. Zurzeit müssen sich hiesige Interessenten bekanntlich in Geduld üben und beispielsweise beim e-Niro mit einer Wartezeit von mehr als einem Jahr klarkommen. Über eine zur Debatte stehende E-Auto-Produktion in Europa berichtet "Automotive News" unter Berufung auf Emilio Herrera, den COO von Kia ...

