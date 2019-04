Der Taxi-Dienstleister MyTaxi bietet in Hamburg erstmals einen Festpreis für geteilte Taxi-Fahrten an. Die MyTaxi-App errechne ihn aus einem Grundpreis, aus Entfernung und Fahrtdauer. Außerdem würden Faktoren wie Wartezeiten und die Wahrscheinlichkeit auf eine geteilte Fahrt einbezogen, teilte der Anbieter am Mittwoch mit. Der neue Sharing-Festpreis sei im Taxi-Gewerbe bislang einzigartig in Deutschland. Rund 1000 Fahrer wollen ihn in Hamburg anbieten.

Die mit anderen geteilte Fahrt soll für die Passagiere "garantiert günstiger" werden als eine Einzelfahrt, in Summe erhält der Taxifahrer aber mehr Entgelt. Kunden, die weiterhin einzeln buchen wollen, können zum bisher üblichen Tarif ein Fahrzeug bestellen. Bei Chauffeuerdiensten wie den US-Anbietern Uber und Lyft können Passagiere ebenfalls vor Fahrtantritt den Preis sehen. In Berlin und vielen anderen Städten protestierten am Mittwoch Taxifahrer gegen Uber und Co sowie gegen Pläne des Verkehrsministeriums, den Fahrdienstmarkt zu öffnen.

Das neue Angebot wurde den Angaben zufolge im Auftrag von Hamburger Taxiunternehmen zusammen mit der Stadt entwickelt, die hierfür eine Sondergenehmigung gab. Nach den in Hamburg gewonnenen Erkenntnissen soll das Angebot möglichst auf weitere Städte ausgedehnt werden.

Weitere Konkurrenz erwächst den Hamburger Taxifahrern in Kürze durch das Sammeltaxi Moia - die VW -Tochter nimmt am 15. April ihren Betrieb in der Hansestadt auf. Sogenanntes Ride-Pooling (Fahrgemeinschaften) bietet in Hamburg bereits der ebenfalls private Anbieter Clever-Shuttle an./akp/DP/jha

