Gleich fünf Auszeichnungen konnte das ZDF bei den New York Festivals am Dienstag, 9. April 2019, verbuchen: Jeweils mit einer Gold World Medal wurden die Bankenserie "Bad Banks", die erste Folge der "Terra X"-Dokumentation "Die Europa-Saga " und die "ZDFzoom"-Dokumentation "Trump und Putin: Komplott gegen Amerika?" geehrt. Ebenfalls eine Gold World Medal erhielt die Kurzgeschichte "Die Vogelhochzeit" aus der Sendung "Siebenstein". Die Doku-Reihe "Nicht zu stoppen" über jugendliche Spitzensportler, die sich auf die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020 vorbereiten, gewann eine Bronze World Medal. In der Kategorie "Feature Films" wurde "Bad Banks" eine Gold World Medal verliehen. Die sechsteilige Serie von Regisseur Christian Schwochow (Headautor: Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, Jan Galli, Idee: Lisa Blumenberg) spielt in der Welt der Hochfinanz, gewaltiger Geldgeschäfte und undurchsichtiger, oft zwielichtiger Finanztransaktionen. In diesem Umfeld muss die junge Investment-Bankerin Jana Liekam (Paula Beer) schnell lernen, mit den Wölfen zu heulen. "Bad Banks" wurde erstmals im März 2018 im ZDF gezeigt. Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-Kollegen Uta Cappel und Andreas Schreitmüller.



Was ist Europa? Wie entstand dieser Kontinent, der - geografisch gesehen - gar keiner ist? Was hält ihn mit seinen vielen Staaten und Völkern zusammen? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich der renommierte Historiker Christopher Clark bei seiner Reise durch die Kultur und Geschichte Europas. Die erste Folge der sechsteiligen "Europa-Saga", "Woher wir kommen - wer wir sind", die die Gold World Medal in der Kategorie "Politics" gewann, war erstmals im Oktober 2017 im ZDF zu sehen. Die Redaktion im ZDF liegt bei Peter Arens, Stefan Brauburger, Georg Graffe und Bernhard von Dadelsen.



Für die mit der World Gold Medal in der Kategorie "Politics" ausgezeichnete "ZDFzoom"-Dokumentation "Trump und Putin: Komplott gegen Amerika?", die im August 2018 im ZDF zu sehen war, begaben sich die Autoren Johannes Hano und Alexander Sarovic auf Spurensuche, ob und wie russische Geheimdienste, Oligarchen und Wikileaks 2016 die US-Präsidentschaftswahlen zugunsten von Donald Trump beeinflusst haben. Verantwortliche ZDF-Redakteure sind Markus Wenniges und Ron Boese.



"Die Vogelhochzeit" zählt zu den bekanntesten deutschen Volksliedern und handelt von der Vermählung einer Drossel mit einer Amsel. Das Lied wurde für eine Kurzgeschichte im Rahmen der ZDF-Sendung "Siebenstein" von Ute Engelhardt neu bearbeitet und von der Münchner Firma Alpenblick animiert. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Ina Werner und Katrin Pilz. Die Kurzgeschichte, die mit einer Gold Medal in der Kategorie "Childrens/Youth" ausgezeichnet wurde, wurde im Dezember 2017 bei KiKA ausgestrahlt. In der Kategorie "Sports Special" konnte die Doku-Reihe "Nicht zu stoppen" mit einer Bronze World Medal punkten. Sie begleitet sechs jugendliche Top-Athleten verschiedener sportlicher Disziplinen auf dem Weg zu ihrem großen gemeinsamen Traum: der Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020. Die Sportler im Alter von 14 bis 17 Jahren haben von Geburt an eine körperliche Behinderung und zeigen, welche besonderen Situationen sie im Alltag meistern und zu welchen Leistungen sie imstande sind. Die Reihe wurde im Januar 2018 bei KiKA ausgestrahlt. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Gordana Großmann.



