Der EURUSD steigt den dritten Tag in Folge an, da die Händler den Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) und insbesondere die anschließende Pressekonferenz (Beginn um 14:30 Uhr) erwarten. Die Anleger werden nach Details über das TLTRO-Programm suchen und EZB-Präsident Mario Draghi könnte gefragt werden, ob in diesem Jahr weitere Maßnahmen anstehen. EURUSD sieht bis 1,1430 keinen größeren Widerstand. Händler sollten auch auf die Veröffentlichung der US-Inflation (14:30 Uhr) sowie das FOMC-Sitzungsprotokoll ...

