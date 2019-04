Mainz (ots) -



Ein attraktives Sportprogramm erwartet die Zuschauer am Samstagnachmittag, 13. April 2019, im ZDF. Um 13.45 Uhr melden sich Moderator Yorck Polus und ZDF-Experte Sören Christophersen aus dem Stadion in Halle/Westfalen. Dort trifft die DHB-Auswahl im EM-Qualifikationsrückspiel auf die Mannschaft Polens. Ein Sieg könnte die Tür zur Handball-EM 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich weit öffnen. Deutschland liegt derzeit in der EM-Qualifikationsgruppe 1 vorn. Weitere Gruppengegner des Teams von Bundestrainer Christian Prokop sind Israel und die Republik Kosovo. Das Spiel gegen Polen kommentiert Christoph Hamm. In der Halbzeitpause präsentiert ZDF-Reporter Alexander Ruda eine Zusammenfassung der Gerätefinals bei den Turn-Europameisterschaften in Stettin/Polen.



Vom Handball zum Motorsport: "ZDF SPORT extra" überträgt ab 15.45 Uhr das siebte Rennen der Formel-E-Saison 2018/2019 - live aus Rom. ZDF-Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauer direkt vom Circuito Cittadino im Süden der italienischen Hauptstadt. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs, der mitten durch das ehemals für die Weltausstellung geplante Viertel EUR führt, erreichen die Elektro-Renner Geschwindigkeiten von rund 200 km/h. Eine echte Herausforderung für das 22-köpfige Fahrerfeld, zu dem auch die früheren Formel-1-Piloten Felipe Massa, Pascal Wehrlein und Stoffel Vandoorne zählen. Das Rennen kommentiert Gari Paubandt. Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD seit Dezember 2018 alle Rennen der Formel E - überwiegend im Livestream. Auch die E-Prix-Veranstaltungen in Paris am 27. April und New York 13./14. Juli 2019 können die Fans im ZDF-Livestream verfolgen.



