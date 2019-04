CRADLE steht für Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences. Wie Hyundai mitteilt, wurde die Unternehmenstochter gegründet, um die Entwicklung fortschrittlicher Zukunftstechniken zu beschleunigen, die mit der langfristigen Unternehmensstrategie übereinstimmen. Man investiere in global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...