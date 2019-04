Hannover/München (ots) - Es gibt die kostengünstige, klimaschonende und alltagstaugliche Alternative zu fossilem Benzin und Diesel: CNG-Autos, die mit Biomethan aus Stroh getankt werden. Um noch mehr Autofahrern klimaschonendes Fahren zu ermöglichen, hat der Verbraucherverein CNG-Club e.V. den CNG-Tankstellenbetreiber OrangeGas und den Biomethanhersteller VERBIO zusammengebracht. Der Erfolg: 44 mal 100 % Bio mit 90 % CO2-Einsparung deutschlandweit.



"Immer mehr Menschen wollen möglichst erneuerbar und nachhaltig mit dem Auto unterwegs sein - aber dennoch bezahlbar und praxisgerecht", hat Birgit-Maria Wöber in den letzten Monaten auf Verbrauchermessen beobachtet. Die Mobilitätsexpertin und Vorstandsfrau des CNG-Clubs weiter: "Die passende Lösung finden sie allerdings meist nicht, da nur über Autos mit Akku gesprochen wird." Jetzt erfolgte ein wichtiger Schritt, damit sich das ändert: In Hannover geben der Tankstellenbetreiber OrangeGas und der Biomethan-Produzent VERBIO die bundesweite Zusammenarbeit bekannt. Alle 44 CNG-Tankstellen von OrangeGas in Deutschland werden mit Biomethan von VERBIO - hergestellt aus landwirtschaftlichen Reststoffen und Stroh - beliefert. 100 Prozent Biomethan von VERBIO gibt es damit an 126 CNG-Tankstellen in Deutschland; in Großstädten wie München, Augsburg und Hannover ebenso wie in Kleinstädten oder autobahnnah zum Beispiel an der A7 bei Rhüden (Harz). "Als CNG-Club haben wir dadurch noch einen weiteren Erfolg erzielt: Damit sind wir auf der Zielgraden einer wichtigen Club-Forderung: Das kurzfristig bundesweit 20 Prozent regeneratives Methan im Gesamtabsatz an den Tankstellen verfügbar sind,", hebt Wöber hervor. Damit sei CNG der derzeit klimaschonendste Antrieb für Pkw, Transporter und Lkw. Und der Club werde dafür kämpfen, dass der Klimaschutzvorteil von CNG auch in den gesetzlichen Regelungen berücksichtigt wird.



100 Prozent regenerativ



"Unseren Mitgliedern ist Umwelt- und Klimaschutz wichtig", sagt Wöber. 100 Prozent regenerativ sei daher für viele ein sehr zugkräftiges Argument für den Umstieg. Die geringen Kraftstoffkosten seien dagegen für die meisten privaten Club-Mitglieder eher ein zusätzlicher Pluspunkt. "Und Firmenmitglieder mit einzelnen Autos oder auch größeren Flotten rechnen genau nach und erkennen, dass sie mit CNG sowohl die Klimaschutzziele als auch die Kostenziele des Unternehmens erreichen", weiß die Vorstandfrau des CNG-Clubs.



Schnell wirksam ist die CNG-Mobilität, da die CO2-Einsparungen nicht nur theoretisch erzielbar sind, sondern durch die bereits passenden Rahmenbedingungen auch kurzfristig realisiert werden können. So ist die Infrastruktur für CNG-Fahrzeuge in Deutschland bereits vorhanden und muss nicht erst teuer aufgebaut werden. "Wir kämpfen für und mit unseren Mitgliedern jedoch darum, dass die Tankstellendichte möglichst erhöht wird und keine Tankstellen geschlossen werden", betont Wöber. Im Dialog mit Politikern auf allen Ebenen verdeutlicht der Verbraucherverein, dass CNG die am schnellsten wirksame und zugleich kostengünstigste Maßnahme für Klimaschutz im Verkehrssektor ist. "Der Klimaschutz wirkt sofort - statt Diesel und Benziner ein CNG-Auto kaufen und die CO2-Emissionen sinken deutlich", erklärt sie. Der Umstieg sei auch deshalb so einfach, da der Kraftstoff CNG von den Fahrern oder Firmen fast keine Umgewöhnung verlangt. Die Reichweiten sind bei jeder Witterung ausreichend. Das Tanken ist wie gewohnt in kurzer Zeit erledigt. Es gibt vom City-Flitzer über kleine SUV, Familien-Kombis und Coupés bis zum Transporter und Schwerlast-Lkw eine hinreichende Modellauswahl. Die CNG-Fahrzeuge werden teilweise zum gleichen Preis wie Benziner angeboten - man spart dann sogar vom ersten Kilometer an Geld. Denn der Sprit ist unschlagbar günstig. "Um zu zeigen, wie günstig man tankt, steht heute beim Aktionstag in Hannover der Preis fürs Gas mit 0,776 Cent am Preismast - das ist der Literäquivalent, würde der CNG-Preis nicht in Kilogramm, sondern in Litern und entsprechend des Energiegehalts angegeben.



