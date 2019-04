Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Die Klage des US-Justizministeriums wegen Unregelmäßigkeiten bei der ehemaligen Reckitt-Pharmatochter Indivior lasse negative Rückschlüsse auf das US-Babynahrungsgeschäft des Konsumgüterkonzerns zu, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte nach dem jüngsten Kursverfall zwar eingepreist sein, dürfte sich aber auf die Reputation der Briten negativ auswirken./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 06:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 06:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-04-10/14:09

ISIN: GB00B24CGK77