Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt zeigt sich nach wie vor in exzellenter Verfassung: Obwohl in der vergangenen Beobachtungsperiode neun EUR-Benchmarktransaktionen für EUR 8,35 Mrd. durchgeführt worden sind, war die Investorennachfrage über (fast) alle Emissionen hinweg gut, allerdings waren die Spreads aus Investorensicht tendenziell sehr eng, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...