Rapsöl ist in einem rückläufigen Gesamtmarkt erneut das beliebteste Speiseöl in Deutschland - und hält diesen Spitzenplatz seit nunmehr einem Jahrzehnt. Kein anderes Öl gelangte im Jahr 2018 häufiger in die Einkaufswagen der deutschen Verbraucher. Das unterstreicht seine Bedeutung als ernährungsphysiologisch wertvolles Speiseöl.



Trotz Schwankungen im Speiseöl-Segment ist Rapsöl unangefochtener Marktführer mit einem Absatzanteil von 40,4 Prozent. Wolfgang Vogel, Vorsitzender der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP), bilanziert: "Rapsöl behauptet das zehnte Jahr in Folge den Titel des beliebtesten Speiseöls in Deutschland. Das zeigt die hohe Wertschätzung der Verbraucher für unser wichtigstes heimisches Pflanzenöl."



Nach Rapsöl steht das preisgünstige Sonnenblumenöl bei einem gestiegenen Marktanteil von 29,8 Prozent (2017: 28,9 Prozent) auf dem zweiten Platz. Das drittplatzierte Olivenöl folgt mit einem Marktanteil von 16 Prozent bei einem leicht gesunkenen Absatz von 30,1 Mio. Litern (2017: 30,6 Mio. Liter).



Die Gesamteinkaufsmenge von Speiseöl in Deutschland sank gegenüber dem Vorjahr von 191,2 Mio. Liter auf 188,4 Mio. Liter. Mit 76,1 Mio. Litern wurde auch bei Rapsöl ein leichter Absatzrückgang verzeichnet (2017: 78,3 Mio. Liter), der trotz einer minimalen Preissteigerung auch mit geringen Umsatzeinbußen einherging: Konnten 2017 noch 142,2 Mio. Euro erzielt werden, lag der Umsatz im Jahr 2018 bei 139,5 Mio. Euro. Während die Verbraucher im Vorjahr für den Liter Rapsöl durchschnittlich 1,82 Euro bezahlten, kostete dieser 2018 einen Cent mehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) auf Basis des GfK-Haushaltspanels.



Rapsöl wird in zwei verschiedenen Varianten im Handel angeboten: als geschmacksneutrales Raffinat und als nussig-schmeckendes, kaltgepresstes Rapsöl. Seine heimische Herkunft und seine Vielseitigkeit sowohl beim Kochen, Braten und Backen als auch für die kalte Küche zur Herstellung von Dressings, Marinaden und Dips machen Rapsöl so beliebt. Neben seinem Geschmack ist es sein wichtiger Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung, der die Verbraucher überzeugt.



